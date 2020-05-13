2020/05/13 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حقيقة صدور قرار يخص ترشيح 3 أندية للمشاركة في مونديال الأندية الذي سيقام في الصين العام المقبل.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أنه في ظل غموض موقف بطولتي أفريقيا العام الحالي، قرر الكاف ترشيح طرفي نهائي دوري الأبطال الماضي (الترجي والوداد)، بجانب بطل الكونفدرالية (الزمالك)، للمشاركة في مونديال الأندية.

وأكد المصدر في تصريحات ل، أن الكاف متمسك باستكمال بطولتي أفريقيا العام الحالي، ومن حسن حظه أن البطولتين وصلتا للمرحلة قبل النهائية وبالتالي لا يوجد صعوبة في استكمالهما.

كما أشار المصدر إلى أن مصير بطولة العالم للأندية غامض ولم يتم تحديده بشكل نهائي حتى يبدأ الكاف في وضع المقترحات للمشاركة فيها، مشيرًا إلى أن ما قيل عن ترشيح الزمالك والترجي والوداد “اجتهادات صحفية غير صحيحة”.

وكان فيفا قد أعلن تغيير نظام بطولة العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات، ويشارك بها 3 أندية من قارة أفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل رشح الكاف الزمالك والترجي والوداد لمونديال الأندية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل رشح الكاف الزمالك والترجي والوداد لمونديال الأندية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).