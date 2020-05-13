2020/05/13 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قدم عضو لجنة النفط النيابية فالح حسن، الاربعاء، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 16 شرطا قال يجب ان تتوفر في وزير النفط المقبل.

ونصت وثائق قدمها حسن الى الكاظمي على ان "مرشح وزارة النفط المقبل يجب ان يلتزم بوضع خطط لمعالجة الهدر في المال العام للوزارة ومراجعة جولات التراخيص والمشاريع غير المنفذة".

واضافت، انه "يجب عليه ايقاف الهدر بالعقود لشراء المنتجات النفطية، ووضع خطة عمل وبرنامج متكامل لهيكلة الوزارة".

بغداد اليوم- بغداد

رد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، الأربعاء (13 ايار 2020)، على الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين طهران وواشنطن حول تعيين مصظفى الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية.

ونفى مسجدي في مقابلة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، "

بغداد اليوم- أربيل

أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء (13 أيار 2020)، بياناً بشأن أنباء ترشيح ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد برازاني لوزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد: "ننفي ما تداولته وسائل اعلام محلية

بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء (13 ايار 2020)، مقر وزارة الدفاع واجتمع بوزيرها جمعة عناد سعدون وكبار القادة والضباط.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق.. نائب عن البصرة يقدم 16 شرطا للكاظمي بشأن اختيار وزير النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق.. نائب عن البصرة يقدم 16 شرطا للكاظمي بشأن اختيار وزير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).