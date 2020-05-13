صحة كربلاء تعلن مغادرة 29 وافداً وملامساً الحجر الصحي بعد اكتسابهم الشفاء التام

2020/05/13 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الأربعاء، مغادرة 29 وافداً وملامساً الحجر الصحي بعد تماثلهم إلى الشفاء.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن "29 وافداً وملامسا يُغادرون الحجر الصحي في كربلاء"، مبينة أن "المغادرين، توزعوا بواقع (8) مواطنين وافدين، و(21) مُلامساً لمُصابي كُورونا ممَن تم حجرِهم لمدة أربعة عشر يوما في مدينة سيد الأوصياء، حيث غادروا الحجر الصحي الاحترازي، وذلك عقب التأكد من سلامتهم، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، من خلال أخذ العينات لهم، وظهور النتائج المختبرية التي أكدت خلوَهم من الإصابة بفيروس كُورونا ".

واشارت الى ان "عدد الوافدين المتبقين (26) شخصاً بعد استقبال المدينة، أمس الثلاثاء، خمسة جدد، أما المُلامسين، فقد بقي منهم (35) شخصاً، بعد استقبال المدينة، أمس أيضاً، ثلاثة آخرين".

ولفتت الى أن "المحجورين، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وخضعوا طِوال مُدة بقائهم في الحجر الصحي الى رعاية طبية وصحية وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة، وبإشراف مُدير القطاع، الصيدلاني رائد فضل عباس".

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