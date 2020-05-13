التعليم تمنح الجامعات صلاحية استمرار العمل بنظام المقررات من عدمه

2020/05/13 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء (13 ايار 2020)، منح الجامعات صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العمل بتطبيق نظام المقررات من عدمه للعام الدراسي الحالي 2019 /2020.





وقال مدير الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على منح الجامعات صلاحية القرار بشأن استمرار العمل بتطبيق نظام المقررات من عدمه على أن يدرس من الأقسام العلمية وتقدم توصية الى مجلس الكلية وترفع الى مجلس الجامعة للمصادقة عليها".





وأضاف أن "بإمكان مجلس الجامعة الاستمرار بتطبيق نظام المقررات في الكليات والمعاهد كافة أو بعضها وفي حال عدم إمكانية التطبيق فيتم الرجوع الى النظام الدراسي المعتمد لديها سابقا".

وتابع البيان أن "القرار جاء بالتشاور مع رؤساء الجامعات والأخذ بالحسبان عدم توفر بعض المستلزمات المادية والبشرية في بعض الجامعات فضلا عن المستجدات القاهرة للظرف الصحي الراهن".

بغداد اليوم- بغداد

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل حاشوش الركابي، الاربعاء (13 أيار 2020)، اطلاق رواتب العمال المتقاعدين يوم الاثنين المقبل.

وقال حشاوش في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ستباش

بغداد اليوم- ديالى

تحدث النائب احمد مظهر الجبوري، الأربعاء (13 أيار 2020)، عن إبادة جماعية لآلاف الاسر في قرى حوش شيخ بابا في محافظة ديالى، فيما دعا رئاسة البرلمان الى التدخل العاجل لوضع الحلول.





وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- كركوك

كشف مدير صحة ممحافظة كركو وكالة، زياد خلف، الاربعاء (12 أيار 2020)، عن عدد المصابين والفيات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الازمة وليومنا هذا.

وقال خلف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجمالي الاصابات بفيروس كورونا

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