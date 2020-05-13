مستشار حكومي يوضح أبواب صرف القروض

2020/05/13 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أبواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها لتعزيز السيولة المالية.وقال صالح في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة”، مبينا أن الاقتراض […]

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