الفيفا يعلن موعدي كأس العالم تحت 17 و20 عاما للسيدات

2020/05/13 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء عن مواعيد جديدة لكأس العالم تحت 17 عاما وتحت 20 عاما للسيدات بعد تأجيل المسابقتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة كأس العالم تحت 20 عاما في كوستاريكا وبنما في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول لكنها الآن ستقام من 20 يناير/ كانون الثاني وحتى السادس من فبراير/ شباط 2021.

أما كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات في الهند، فكان من المفترض إقامتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها ستبدأ في 17 فبراير/ شباط وتنتهي في السابع من مارس/ آذار 2021.

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