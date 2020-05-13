جبهة الغرب (امريكا واسرائيل) وجبهة آسيا (الصين وإيران).. صراع قيم ونفوذ وهيمنة

2020/05/13 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتور جواد الهنداوي… الاختلاف في العادات والتقاليد والموروثات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الشعوب و الأمم ينتج عنه ايضاً اختلاف في السلوك السياسي للفرد وللمجتمع وللدولة، على صوابٍ مَنْ قال “الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا”.(قالها الشاعر الإنكليزي روديارد كبلنغ في نهاية القرن التاسع عشر).الصيني، كمواطن وكمجتمع وكدولة يختلف عن الامريكي، كمواطن […]

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