شركة نفط البصرة تكشف عن حجم انتاج حقولها وفقاً لاتفاق أوبك الأخير

2020/05/13 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة نفط البصرة، اليوم الأربعاء، عن حجم الإنتاج بحقولها النفطية وفقاً لاتفاق أوبك الأخير.وقال معاون المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس في تصريح تابعته “العهد نيوز”،، إن هناك تراجعا كبيرا في نسبة مبيعات النفط الخام الذي تنتجه شركة نفط البصرة في حقولها، حيث إن المقدار الثابت للنفط المنتج في اليوم الواحد […]

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