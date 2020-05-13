غرفة تجارة بغداد تساهم بمليار دينار لمساعدة العائلات الفقيرة المتضررة جراء “كورونا”

2020/05/13 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، المشاركة بأكثر من مليار دينار لمساعدة العائلات الفقيرة خلال جائحة كورونا، فيما أشار إلى أن قانون التعويض غير منصف للتجار.وقال الزهيري، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الغرف التجارية في عموم البلاد شاركت بأكثر من مليار دينار في دعم ومساعدة العائلات الفقيرة المتضررة من إجراءات […]

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