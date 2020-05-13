اتفاق رئاسي بين بيكهام وبيريز

2020/05/13 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، تفاصيل اتفاق تم بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، ونجم الميرينجي السابق.

ويتملك بيكهام نادي إنتر ميامي، الذي يستعد للمشاركة في دوري المحترفين الأمريكي، لأول مرة في تاريخه، بدءًا من الموسم الجديد.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن هناك اتفاق بين بيريز وبيكهام على خوض مباراة ودية، تجمع بين ريال مدريد والفريق الأمريكي، في إطار الجولة الودية الصيفية.

وتم إلغاء الجولة الودية للصيف المقبل، حيث سيتم تأجيلها إلى 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد، حول الموعد النهائي للمباراة، وإذا ما كانت ستقام في 2021 أو 2022.

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