ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر من النفط شمالي بغداد

2020/05/13 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت هيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء عن ضبط ثلاثة أوكار لتهريب المنتجات النفطية، مؤكدة مصادرة اكثر من 80 الف لتر من المنتوجات النفطية المهربة .وقال المكتب الاعلامي للهيأة في بيان تلقته /المعلومة/ إن”الهيأة وبمساندة القوات الأمنية ضبطت ثلاثة أوكار لتهريب المنتوجات النفطية في منطقة الشعب ببغداد ، وتم […]

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