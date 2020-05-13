صحة كربلاء تُعلن مُغادرة ( ٢٩ ) وافداً وملامساَ الحجر الصحي الإحترازي

2020/05/13 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت دائرة صحة كربلاء المُقدسة ، اليوم الأربعاء ، مُغادرة ( ٢٩ ) وافداً وملامساً الإستضافة الطبية ( الحجر الصحي ) في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ” .وذكر مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان صحفي تلقته “العهد نيوز” ، إن ( ٢١ ) مُلامساَ لمُصابي […]

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