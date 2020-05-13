موسكو ودمشق تتهمان منظمة الصحة العالمية بالتماشي مع مصالح الغرب

2020/05/13 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت روسيا وسوريا منظمة الصحة العالمية بممارسة الضغوط تماشيا مع مصالح الغرب، والولايات المتحدة تحديدا، على حساب الشعب السوري في ظل تفشي فيروس كورونا.وأشار المقران الروسي والسوري لتنسيق عودة اللاجئين السوريين في بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تتلاعب بالوضع الوبائي في شمال شرق سوريا تبعا لمصالحها.وأضاف البيان أن “انجرار منظمة […]

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