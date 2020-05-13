جهاز مكافحة الإرهاب يعيد صفحته على الفيسبوك وتويتر

2020/05/13 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، إعادة صفحته على الفيسبوك وتويتر.وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بتوفيق من الله تعالى وبتوجيه من معالي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي تم اعادة فتح الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك وتويتر بالروابط ادناه: […]

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