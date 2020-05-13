السعودية: 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/13 | 16:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت السعودية، الأربعاء، عن 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 44830.وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المتعافين الجدد هو 2365 ليبلغ الإجمالي 17622.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 9 وفيات جديدة، بينها اثنان لسعوديين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 273.ومن بين الإصابات الجديدة […]

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