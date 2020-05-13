“المعلومة” تنشر اخر مستجدات وصور اصابة مهند قاسم بفيروس كورونا

2020/05/13 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يرقد الحكم الدولي، مهند قاسم، في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.وقال قاسم لـ /المعلومة/، “ارقد حاليا في مستشفى التويثة – ابن الخطيب، للخضوع للحجر الصحي بعدما كانت نتائج الفحص ايجابية”.واوضح ان “حالتي الصحية مستقرة الان، فقط هناك ارتفاع في درجات الحرارة، حيث ابلغوني الاطباء بان كل شيء سيكون على […]

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