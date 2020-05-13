تربية كربلاء تحدد موعد اكتمال إمتحانات نصف السنة

2020/05/13 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء حددت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، موعداً لأداء المواد المتبقية من إمتحانات نصف السنة، فيما أشارت إلى أن الموعد سيكون في الأول من حزيران المقبل.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “موافقة محافظ كربلاء على هذا الإجراء الذي جاء لعدم تمكن بعض المراحل الدراسية للصفوف […]

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