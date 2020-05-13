المالية النيابية: نحتاج الى موازنة جديدة تنسجم مع الواقع الاقتصادي للبلد

2020/05/13 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا قادر، اليوم الاربعاء، ان العراق بحاجة الى موازنة جديدة تنسجم مع الواقع الاقتصادي للبلد في الظرف الحالي الذي يمر به.وقال قادر في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “في موازنة 2020 هناك عجز كبير جدا، والعجز المالي الكبير لا يمكن تغطيته بطريقة اقتراض داخلي او خارجي […]

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