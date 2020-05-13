2020/05/13 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا وزير التخطيط خالد بتال النجم ، اليوم الاربعاء ، الى الاستفادة من النقابات في دعم التوجهات التنموية ، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ، مشيرا الى ان من بين التوجهات الاساسية لوزارة التخطيط في المرحلة المقبلة ، دراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق ، وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق من الاختصاصات العلمية المختلفة .وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" ، نسخة منه ، انه "التقى وزير التخطيط خالد بتال النجم ، اليوم الاربعاء ، نقباء المحاسبين والمدققين ،واطباء الاسنان ،والمهندسين ،والمحامين ، والصيادلة والكيميائين ، والاكادميين ،والجيلوجيين ،وذوي المهن الطبية، ورئيس الاتحاد العام للتعاون". واضاف ، ان "الهدف من هذا اللقاء ، جاء لبحث وتعزيز اواصر التعاون بين الوزارة والنقابات التي تمثل شرائح واسعة ومهمة من الفعاليات الاقتصادية والاكاديمية والعلمية ،مبينا ، سعي الوزارة الى الاستفادة من هذه النقابات في دعم التوجهات التنموية ، لاسيما فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص ، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب". واشار الى ان "من بين التوجهات الاساسية لوزارة التخطيط في المرحلة المقبلة ، دراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق ، وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق من الاختصاصات العلمية المختلفة ، والاستثمار الامثل للموارد البشرية ، وبما يتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين". وتابع البيان "من جانبهم ، عبّر النقباء عن تقديرهم العالي لمبادرة الوزير، المتمثلة بفتح قنوات للتواصل والتعاون المشترك ، مبدين استعدادهم الكامل المشاركة الفاعلة في دعم توجهات الوزارة في وضع سياسات تنموية تُعنى بالتنمية البشرية، وتحقيق التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص". واوضح البيان في ختامه على انه "شهد اللقاء الذي حضرته وكيل وزير التخطيط الدكتورة ازهار حسين صالح ، مناقشة العديد من القضايا والملفات المتعلقة بعمل النقابات ودورها في دعم التنمية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يبحث مع رؤساء النقابات الية خلق المزيد من فرص العمل للشباب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يبحث مع رؤساء النقابات الية خلق المزيد من فرص العمل للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).