الاعرجي: التأييد الدولي لحكومة الكاظمي ازعج بعض الجهات

2020/05/13 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الاربعاء، ان التأييد الدولي والاقليمي لحكومة رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، ازعج بعض الجهات.وغرد الاعرجي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "التأييد الدولي والإقليمي لحكومة الكاظمي، أزعج بعض الجهات كثيراً، وقد أخذ هؤلاء المنزعجين بالتفكير بصوت عالٍ بنظرية المؤامرة التي لطالما كانت علامة لفشلهم".​التأييد الدولي والإقليمي لحكومة الكاظمي، أزعج بعض الجهات كثيراً، وقد أخذ هؤلاء المنزعجين بالتفكير بصوت عالٍ بنظرية المؤامرة التي لطالما كانت علامة لفشلهم.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) May 13, 2020​​​

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