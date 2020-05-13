نائب عن ديالى يصف ما يحدث في سايلو بعقوبة بـ ’’المهزلة’’ ويطالب الكاظمي بتدخل عاجل

2020/05/13 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الاربعاء (13 آيار 2020)، ما يحدث من ...





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