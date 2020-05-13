“إنستغرام” تحارب المتنمرين على منصتها بميزات جديدة

2020/05/13 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يحاول موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وقف التنمر على منصته بميزات جديدة تمنح الأشخاص المزيد من التحكم في من يمكنه وضع تعليق أو إشارات مسيئة.وسيسمح تطبيق مشاركة الصور، المملوك لـ”فيسبوك”، للمستخدمين باختيار من يمكنه وضع علامة (tag) لهم والإشارة (mention) إليهم في المنشورات وحذف التعليقات السلبية دفعة واحدة.وكان تطبيق “إنستغرام” من بين […]

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