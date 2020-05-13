روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في يونيو

2020/05/13 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه من المقرر في حزيران/يونيو المقبل أن تبدأ التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا.وقال موراشكو اليوم الأربعاء في اجتماع بمجلس الدوما الروسي رداً على سؤال عن موعد ظهور اللقاح المضاد لفيروس كورونا في روسيا: في يونيو/حزيران من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية، ووفقًا للنتائج ما قبل […]

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