تفاصيل جديدة عن أول حادثة وفاة بسقوط نيزك في التاريخ والتي حدثت في العراق عام 1888

2020/05/13 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وجد علماء يبحثون في سجلات الإمبراطورية العثمانية رسائل من كبار المسؤولين في حينه تتحدث عن سقوط نيزك على قرية عراقية مما تسبب بمقتل شخص وإصابة آخر.وقالت مجلة “ديسكفري” الأميركية إن الوثائق العثمانية تشير إلى أن الحادث وقع في 10 أغسطس عام 1888، حوالي الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.تصف الوثائق ما […]

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