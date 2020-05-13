الامن يطيح بعصابة للسطو سرقت مليون دولار امريكي ببغداد

2020/05/13 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الاربعاء، عن الإطاحة بعصابة للسطو سرقت مليون دولار امريكي في منطقة المنصور بالعاصمة بكمين محكم.

وأوضح بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكتب (المنصور) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بالجرم المشهود".

واضاف أن "القوة ضبطت بحوزة أفراد العصابة قاصة حديدية اثناء السطو على احدى الشركات التجارية وسرقتها في منطقة المنصور ببغداد وبداخلها (ما لا يقل عن مليون دولار امريكي مع مصوغات ذهبية ومسدس)".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي بعد اختراق العصابة من قبل المكتب اعلاه وبالتنسيق مع مكتب (الكرادة) لمكافحة الاجرام ، حيث تم متابعة لحظة تنفيذ الجريمة ونصب كمين محكم ادى الى القبض على افراد العصابة متلبسين بالجرم المشهود ، وقد تم توقيف المتهمين وفق احكام المادة (٣١/٤٤٣) ق.ع واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

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