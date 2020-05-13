2020/05/13 | 16:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان منتسبي النفط .. ندعو رئيس الوزراء لإختيار شخصية بصرية كفوءة لوزارة النفط بعيدا عن المزايدات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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