مكافحة إجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سطو سرقت مليون دولار امريكي

2020/05/13 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعتقال عصابة سطو سرقت مليون دولار امريكي من شركة تجارية.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من مكتب (المنصور) تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بالجرم المشهود وتضبط بحوزتهم قاصة حديدية اثناء السطو على احدى الشركات […]

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