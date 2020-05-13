كورونا السعودية.. الإصابات تلامس 45 ألفا وارتفاع الوفيات إلى 273

2020/05/13 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 44830.

وأعلنت الوزارة أنه "تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 273".

وأكدت الوزارة أن "مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 17622، بعد تسجيل 2365 حالة شفاء جديدة".

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