2020/05/13 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الاعلى يبدي دعمه لمنهاج الكاظمي بشأن مكافحة الفساد المالي والاداري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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