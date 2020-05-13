اصابة 29 شخص بفيروس كورونا في الرصافة وحالة وفاة جديدة

2020/05/13 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاربعاء، بتسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة في بغداد وحالة وفاة جديدة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “فرق الرعاية الصحية التابعة للقطاعات الصحية في جانب الرصافة اجرت حملات مسح ميداني للتحري عن اصابات كورونا في المناطق التي شهدت اصابات كثيرة خلال الاسبوع الاخير فضلا عن استقبال […]

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