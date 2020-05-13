الامن النيابية تكشف عن قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة للقضاء على الارهاب بالبلاد

2020/05/13 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاربعاء، عن قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة للقضاء على زمر الارهاب في عموم مناطق العراق.وقال الزيادي في حديث لـ”العهد”، ان ” تحركات تنظيم داعش الارهابي الأخيرة مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية ولدينا خطط جديدة لمواجهة الإرهاب و القوات الأمنية وضعت خطط جديدة […]

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