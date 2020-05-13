العمل تحدد الاثنين المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المتقاعدين

2020/05/13 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل حاشوش الركابي، اليوم الاربعاء، عن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين يوم الاثنين المقبل.وقال الوزير في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ستباشر صرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي (الصرف اليدوي، وحاملي البطاقة الذكية) لشهري ايار وحزيران من عام 2020 في بغداد والمحافظات مع المنحة الشهرية يوم الاثنين المقبل بعد اكمال جميع الاجراءات اللازمة لتوزيعها بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين".وأضاف "ندعو المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم لغرض استلام رواتبهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية".

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