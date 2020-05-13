صناعة السينما،،هوليود تتعلم من دروس “الأفلام الاباحية” للتكيف مع كورونا

2020/05/13 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة “رويترز”، تقريراً عن صناعة السينما والتلفزيون، تناول دروس “صناعة الاباحية” في الولايات المتحدة، حيث تحاول هوليوود اكتشاف كيفية استئناف إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية في عصر الفيروس التاجي كورونا، اذ يقول ان التقرير ان قطاع انتاج الاباحية قد يكون قطاع واحد أكثر استعدادا من القطاعات الأخرى للتعامل مع التحديات.وقال التقرير […]

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