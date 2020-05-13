اتحاد الكرة لمهند قاسم: ستتجاوز المباراة الأصعب لك بكل شجاعة

2020/05/13 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قدم رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان كامل الدعم والتشجيع للحكم الدولي مهند قاسم والذي اثبتت الفحوصات الطبية عن إصابته بفايروس كورونا ، مؤكداً ان قاسم سيتجاوز المباراة الأصعب لك بكل شجاعة.

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