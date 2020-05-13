2020/05/13 | 17:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم ، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري علاء الدين عبدالمنعم محمد موسى ، وسفير والولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر في لقاءين منفصلين عدداً من القضايا المتعلقة بتحسين مستوى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيرا مصر وأميركا يؤكدان استعداد بلديهما لمساعدة الحكومة العراقية اقتصادياً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيرا مصر وأميركا يؤكدان استعداد بلديهما لمساعدة الحكومة العراقية اقتصادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).