بريطانيا تسجل 494 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/13 | 17:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 494 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمال الوفيات إلى 33 ألفاً و186 حالة وفاة.

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