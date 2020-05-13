صحيفة بريطانية : الكاظمي يواجه مهمة شاقة لتحقيق الاستقرار في العراق

2020/05/13 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يواجه مهمة شاقة لتحقيق الاستقرار في العراق، مما يُحتم عليه ضرورة التعامل مع المظالم الداخلية والحرب الإيرانية الأمريكية التي تجري بالوكالة وغيرها من الملفات الشائكة.وأشارت الصحيفة ، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن رئيس الاستخبارات العراقية، بعد أقل من أسبوع على توليه مهام منصبه الجديد، أمر باعتقال المسئولين عن الاعتداءات التي استهدفت متظاهرون في مدينة البصرة، الأحد الماضي، بعد أن تجمعوا في حشود للاحتجاج على أداء الحكومة.وقالت الصحيفة إن هذه الاعتقالات بدت وكأنها محاولة من جانب الكاظمي لإظهار أن تعهده بإنهاء دائرة العنف ضد المتظاهرين في العراق كان أكثر من مجرد حديث، ولفتت إلى تعهده بـ"عدم السماح للذين سفكوا الدم العراقي بالراحة".وأضافت الصحيفة إن الكاظمي بعد أن تمكن من تشكيل الحكومة في الأسبوع الماضي وكسر ما يقرب من ستة أشهر من الجمود السياسي، لديه مهمة شاقة وهي تحقيق الاستقرار في بلد يواجه أصعب تحد له منذ بدء هجوم تنظيم داعش الارهابي في عام 2014".وتابعت "إن ملايين العراقيين عاطلون عن العمل ومحبطون.حيث تقدر مجموعة الأزمات الدولية أن الإيرادات الحكومية، التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار شهريًا في يناير الماضي، كانت 1.4 مليار دولار فقط في أبريل بعد انهيار أسعار النفط - وهي أقل من نصف المبلغ المطلوب لتغطية رواتب القطاع العام.كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز المالي العراقي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذا استمرت اسعار النفط عند 30 دولار للبرميل الواحد".وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن سلسلة متصاعدة من المشاحنات بين الفصائل العراقية المدعومة من إيران من جهة والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق من جهة أخرى هددت بإذكاء مزيد من الصراعات وعززت مطالب بغداد بسحب القوات الأمريكية من أراضيها".

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