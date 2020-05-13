صحيفة أمريكية: كيم جونغ أون في عداد المفقودين مجددا!

2020/05/13 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من جديد، افتقدت الصحف الأمريكية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقررت أنه اختفى مرة أخرى لـ 12 يوما، لسبب مجهول.ورصدت صحيفة “نيويورك بوست”، أن كيم لم يدل بأي تصريحات منذ 12 يوما، فيما قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، معلقا على آخر ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي: “ربما قص حقا […]

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