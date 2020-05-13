وزير التخطيط يكشف عن توجهات لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق

2020/05/13 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، عن توجهات لدى وزارته لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق.وقالت الوزارة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “النجم التقى اليوم نقباء المحاسبين والمدققين واطباء الاسنان والمهندسين والمحامين والصيادلة والكيميائين والاكاديميين والجيلوجيين وذوي […]

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