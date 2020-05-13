العمل تعلن موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين

2020/05/13 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل حاشوش الركابي، اليوم الاربعاء، عن اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين يوم الاثنين المقبل.وقال الوزير في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ستباشر صرف رواتب العمال المضمونين وخلفهم المستحق لفئتي (الصرف اليدوي، وحاملي البطاقة الذكية) لشهري ايار وحزيران من عام […]

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