رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يشكر المتظاهرين

2020/05/13 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، مباشرة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي مهامه رئيسا للجهاز....

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