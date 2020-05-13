2020/05/13 | 17:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد وعلى وجهة الخصوص العاصمة بغداد، فيما طالبت بإعادة فرض الحظر الشامل.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رفع الحظر الجزئي وعدم التزام المواطنين هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد”، لافتا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية تكشف سبب ارتفاع الإصابات بكورونا وتطالب بإعادة الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية تكشف سبب ارتفاع الإصابات بكورونا وتطالب بإعادة الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).