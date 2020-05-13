وزير التخطيط يتجه لدراسة سوق العمل العراقية بشكل “معمق”

2020/05/13 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاربعاء، عن توجهات لدى وزارته لدراسة سوق العمل العراقية بنحو معمق وتحقيق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم وحاجة هذه السوق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “النجم التقى اليوم نقباء المحاسبين والمدققين واطباء الاسنان والمهندسين والمحامين والصيادلة والكيميائين والاكادميين والجيلوجيين وذوي المهن […]

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