مصدر امني لـ” العهد نيوز” اعتقال ثلاثة ارهابين كانوا يخططون لعمليات اجرامية غربي الانبار

2020/05/13 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة ارهابين كانوا يخططون القيام بعمليات اجرامية ارهابية تستهدف القوات الامنية والمدنيين غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ ” العهد نيوز” ان ” القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة ارهابين كانوا يخططون القيام بعمليات […]

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