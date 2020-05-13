النفط تتفق مع الشركات الأجنبية على خفض 300 الف برميل يوميا

2020/05/13 | 17:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال مسؤولو نفط، أن وزارة النفط اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل خمسة من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

وقال المسؤولون إن العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده مما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا.

ويبلغ الخفض المستهدف في إنتاج العراق النفطي بموجب اتفاق أوبك+ 1.06 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.

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