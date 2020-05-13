بعد إعلان أردوغان.. العراق يكشف تأثير تشغيل سد

2020/05/13 | 17:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الرسمي باسم وزرة الموارد المائية في العراق، عوني ذياب، اليوم الأربعاء، أنه تشغيل سد إليسو لن يكون له تأثيراً سلبياً على العراق هذه السنة، ...

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