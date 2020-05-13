وزير الدفاع يوجه بتغيير تكتيكات محاربة داعش

2020/05/13 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع جمعة عناد سعدون الجبوري، يوم الاربعاء، بتغيير تكتيكات محاربة تنظيم داعش عبر نصب الكمائن وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد التنظميات الإرهابية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ترأس مؤتمر العمليات والذي تم عقده في مقر وزارة الدفاع، صباح اليوم الاربعاء، بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقادة العمليات والفرق".

وأكد وزير الدفاع خلال مناقشته جدول الاعمال على "جملة من الامور الامنية والعسكرية وفي مقدمتها العمل على اعادة هيبة الجيش العراقي، مشددا على محاربة الفساد بشتى اشكاله".

وأشار الجبوري إلأى أن "نزاهة القائد والآمر تقوي شخصيته امام رعيته ووحدته"، موجها بـ"اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر ونصب الكمائن وتسيير الدوريات وتنفيذ العمليات الاستباقية وعدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربهم الاجرامية ضد القطعات العسكرية".

وأمر وزير الدفاع بـ"ضرورة الاهتمام بالامور الخدمية للمقاتلين وأهمها الاسكان والارزاق فضلا عن تقوية اواصر العلاقة المتينة مع كافة شرائح المجتمع لأنها مصدر مهم لقوة الجيش وسند قوي لعمله في الحرب والسلم".

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