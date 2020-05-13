بضعة أعوام ريما: بقية الفصل الرابع - دلور ميقري

2020/05/13 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 3صيف ذلك العام، 1927، عقد المؤتمر الكرديّ المأمول على الأراضي اللبنانية وتمخض عن ولادة أول حزب باسم " خويبون "؛ ويعني: الاستقلال.



لكن أكثر الحضور كانوا من سورية، وبكلمة أدق، كانوا من المنفيين إليها عقبَ فشل ثورة كبرى قبل ذلك بعامين وكانت موجهة ضد إجراءات حكومة أتاتورك بحق الكرد علاوة على التنكر لحقوقهم القومية.



أما الثورة السورية، التي اتفق موعد اشتعالها مع الثورة الكردية، فإنها انطفأت تماماً ......





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