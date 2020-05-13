إشكالية الدين والقومية - جعفر المظفر

2020/05/13 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر الإشكاليات الصعبة التي تؤسس لها العلاقة ما بين الديني والقومي نجده في الغالب ونحن نتحدث عن العرب والفرس.



فالتاريخ العربي السياسي مرتبط تماما, لا بل ومتفاعل, مع قضية الإسلام, بدايته وتكونه وإنتشاره وثقافته ورموزه.



بالمقارنة مع المسيحية مثلا, فإنه لا توجد أمة من الأمم بإمكانها أن تدعي قربها من الدين المسيحي أو ريادتها له.



الأمم التي تمسحت كانت موجودة قبل إنتشار المسيحية فيها.



الفرنسيون ليس بإمكا ......





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