يجب ان يتحول كل حي الى ساحة تحرير - نادية محمود

2020/05/13 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود لقد كانت الجماهير اساسا في قلب انتفاضة او ثورة، سمها كما شئت، حين اجتاحتها جائحة كورونا.



كانت الجماهير منتفضة ضد الفقر والفساد، وطبقة لصوصية ناهبة لثروات البلد باسم المحاصصة.



لم تكن الجماهير بحاجة الى اية ادلة او شواهد لتثبت ان هذه السلطة ليس لديها حلا على الاطلاق ولاي مطلب من مطالبهم.



بل ما قامت به الحكومة من اجراءات وما لم تقم به من اجراءات اضافت وقودا جديدا لنار الانتفاضة.



فتعامل خلية الا ......





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